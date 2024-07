Rusko zabránilo Česku vystúpiť v rade OSN s kritickým prejavom

Praha 9. júla (TASR) - Rusko zabránilo Česku, aby v Bezpečnostnej rade (BR) OSN vystúpilo s prejavom, v ktorom chcelo kritizovať pondelkový útok na detskú nemocnicu v Kyjeve. Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) ČR preto prejav odovzdalo ruskému veľvyslancovi. V utorok to uviedol komunikačný odbor rezortu diplomacie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rusko neumožnilo Česku vystúpiť v BR OSN. Bojí sa kritiky a našich hlasitých postojov. Česká diplomacia prejav napriek tomu doručila ruskej strane v rámci predvolania veľvyslanca (Alexandra) Zmejevského na MZV," vysvetlil situáciu rezort.



Rusko podľa českého Deníka N zabránilo Česku predniesť prejav z pozície krajiny, ktorá aktuálne predsedá BR OSN. Veľvyslanca Zmejevského si do Černínskeho paláca predvolali v utorok.



V pripravenom príspevku chcela ČR opätovne odsúdiť pondelkový útok Ruska na detskú nemocnicu v Kyjeve, ktorý je podľa nej za hranicou únosnosti. "Strašné divadlo neustálej smrti a deštrukcie spôsobenej očividnou agresiou Ruska včera dosiahlo novú temnú kapitolu. Cielenie na malé, nevinné a choré deti hypersonickými raketami je absolútne šokujúce," píše sa v českom príspevku.



ČR tiež zdôraznila, že útoky na civilistov sú vojnové zločiny, sú neprijateľné a musia okamžite skončiť. Podotkla, že Rusko však úplne ignoruje medzinárodné právo aj požiadavky na trvalý a spravodlivý mier.



"Je viac než zrejmé, že argumenty typu 'úder nedopatrením' alebo 'spôsobila to ukrajinská protivzdušná obrana' tu nemajú žiadnu váhu. Ruská armáda musela dobre vedieť, na aké civilné ciele mierila a aké škody tieto útoky spôsobia," uviedlo Česko v neprednesenom prejave.



Dodalo, že bez ohľadu na to, aké klamstvá ruská propaganda naďalej šíri, pravda zostáva: Rusko je agresorom a Ukrajina bojuje o prežitie a potrebuje pomoc.