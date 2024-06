V Rusku sa začal proces s americkým novinárom Gershkovichom

Moskva 26. júna (TASR) - V ruskom Jekaterinburgu sa v stredu začal súdny proces s americkým novinárom Evanom Gershkovichom, ktorého ruské úrady obvinili zo špionáže. Pojednávanie sa koná za zatvorenými dverami. Oznámila to hovorkyňa súdu, píše TASR s odvolaním na agentúru AFP.



"Sudca vstúpil do sály. Proces sa začal," potvrdila hovorkyňa regionálneho súdu v Jekateringurgu, kde Gershkovicha ruské úrady zadržiavajú 15 mesiacov.



Gershkovich (32) pred začiatkom pojednávania s úsmevom potichu pozdravil novinárov spoza sklenenej bariéry. Reportér mal vyholenú hlavu, oblečenú tmavú károvanú košeľu a rifle, opísal spravodajca agentúry AFP.



Reportéra amerického denníka The Wall Street Journal zadržali v Rusku v marci 2023 a následne obvinili zo špionáže. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že Gershkovich "podľa pokynov americkej strany zhromaždil informácie predstavujúce štátne tajomstvo o činnosti jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu". Ruské úrady však dosiaľ nepredložili žiadne dôkazy.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže. Gershkovich, jeho zamestnávateľ i Biely dom obvinenia popierajú. V prípade dokázania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.