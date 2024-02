V Rusku sa začal súd s Orlovom, ktorý kritizuje vojnu na Ukrajine

Moskva 16. februára (TASR) - V Moskve sa v piatok začal súdny proces so známym ľudskoprávnym aktivistom Olegom Orlovom, ktorému hrozí päť rokov väzenia za kritiku vojny na Ukrajine. Orlov je jeden z mála kritikov Kremľa, ktorý ešte nie je v exile a alebo vo väzení, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nečakám nič dobré," povedal na moskovskom súde 70-ročný spolupredseda organizácie na ochranu ľudských práv Memorial, ktorú ruské súdy formálne zlikvidovali koncom roka 2021. V roku 2022 jej bola udelená prestížna Nobelova cena za mier.



Po začiatku pojednávania Orlov odmietol vypovedať, pričom celý proces označil za "nespravodlivý".



Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo Orlova začiatkom februára na svoj zoznam tzv. "zahraničných agentov". Svoje rozhodnutie odôvodnilo tvrdeniami, že "vystupoval proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine, šíril nepravdivé informácie o rozhodnutiach ruských orgánov a podieľal sa na vytváraní správ a materiálov pre zahraničných agentov".



Súd v Moskve mu zároveň vlani v októbri udelil pokutu 150.000 rubľov (1400 eur) za kritiku invázie Ruska na Ukrajinu a pre "poškodzovanie povesti" ruskej armády. Vlani v decembri mu súd pokutu zrušil a jeho prípad vrátil do rúk prokuratúry, ktorá pre neho navrhla trojročný trest väzenia.



Orlov vtedy na súdnom pojednávaní uviedol, že ho stíhajú "za verejnú kritiku konania orgánov" a dodal, že si na súd priniesol aj tašku s osobnými vecami pre prípad, že by ho okamžite uväznili. Po pojednávaní novinárom povedal, že si pripravenú tašku ani nevybalí, pretože úradom zrejme ide o to, aby ho poslali za mreže.



"Podľa mňa sa orgány boja. Tak veľmi sa boja slobodnej vôle ľudí, až zničili inštitút volieb, až zakázali konanie akýchkoľvek demonštrácií z rôznych falošných dôvodov, boja sa až do takej miery, že zatvárajú ľudí za ich vyjadrenia," uviedol na súde Orlov podľa nezávislej webovej stránky Mediazona.



Po začiatku ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022 ruské orgány zintenzívnili prenasledovanie skupín na ochranu ľudských práv a uväznili alebo vyhnali do exilu takmer všetkých známych kritikov Kremľa. Pokuta pre Orlova predstavovala podstatne miernejší trest v porovnaní s dlhými trestami odňatia slobody, ktoré v Rusku udelili iným aktivistom za kritiku vojny na Ukrajine.