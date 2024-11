Rusko začalo hromadne vyrábať mobilné protiatómové kryty

Moskva 19. novembra (TASR) - V Rusku začali hromadne vyrábať mobilné protiatómové kryty. Podľa výskumného inštitútu ministerstva pre mimoriadne situácie môžu poskytnúť ochranu na 48 hodín pred rôznymi hrozbami spôsobenými človekom aj prírodnými katastrofami.



Kryt s označením KUB-M podľa agentúry Reuters vyzerá ako vystužený kontajner na prepravu tovarov. Inštitút tvrdí, že dokáže poskytnúť určitú ochranu proti radiácii, črepinám, úlomkom a požiarom. Môže byť nasadený aj v trvalo zamrznutej oblasti na severe Ruska.



Štandardná jednotka má kapacitu 54 osôb a možno k nej pridať ďalšie moduly. Dá sa ľahko prepravovať na nákladnom aute a pripojiť na vodovodnú sieť.



Inštitút kryty priamo nespojil so žiadnou súčasnou krízou. Spustenie výroby však prišlo zhruba dva dni po oznámení administratívy Spojených štátov, že Ukrajina dostala povolenie použiť americké zbrane aj na údery hlboko v Rusku.



Kremeľ označil rozhodnutie USA za ľahkovážne a varoval pred rizikom priamej konfrontácie so Severoatlantickou alianciou (NATO).



Ruská vojna proti Ukrajine sa podľa niektorých predstaviteľov dostáva do možno poslednej a najnebezpečnejšej fázy. Ruské sily postupujú najrýchlejšie od prvých týždňov konfliktu v roku 2022. Západ sa zase snaží posilniť Ukrajinu, aby sa dokázala brániť pred ruskou agresiou.