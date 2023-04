Rusko začalo na Ukrajine používať nové tanky T-14 Armata

Moskva 25. apríla (TASR) — Rusko začalo pri ostreľovaní ukrajinských pozícií na Ukrajine používať svoje nové tanky typu T-14 Armata. Tieto bojové vozidlá "sa však zatiaľ nezúčastnili na priamych útočných operáciách". V utorok to uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



Tanky Armata sú vybavené silnejšou ochranou bočných strán a ich posádky absolvovali výcvik "bojovej koordinácie" na cvičisku na Ukrajine, uviedla agentúra RIA Novosti.



Tanky T-14 Armata majú automaticky ovládanú vežu bez ľudskej posádky. Do veže je zabudovaný diaľkovo ovládaný kanón 2A82 kalibru 125 mm. Z veže sa dajú odpaľovať aj diaľkovo navádzané protitankové strely. Trojčlenná posádka sa nachádza v oddelenom priestore, ktorý je chránený viacvrstvovým kompozitným pancierom. Tank dosahuje najvyššiu rýchlosť 80 kilometrov za hodinu.



Britská vojenská rozviedka v januári uviedla, že ruské sily na Ukrajine sa zdráhali nasadiť prvú várku nových tankov pre ich "nevyhovujúci stav". V jej správe sa ďalej píše, že nasadenie tankov T-14 by bolo "veľmi riskantné rozhodnutie", ktoré Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou prijalo najmä z propagandistických dôvodov.



"Jedenásť rokov vývoja bolo poznačených meškaním, zmenšovaním plánovaného počtu vyrobených kusov a množstvom problémov vo výrobe," konštatovala britská rozviedka.