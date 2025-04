Rusko začalo námorné cvičenia v Arktíde

Moskva 9. apríla (TASR) - Ruská Severná flotila začala vojenské cvičenia v Arktíde, do ktorých sa zapojilo 20 lodí a približne 1500 príslušníkov ozbrojených síl. Uviedla to v utorok ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na vedenie flotily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Pri týchto manévroch nacvičovalo vojenské vedenie Severnú flotilu v oblasti riadenia síl a jednotiek na ochranu námorných komunikácií a tiež obranu ruskej vojenskej a civilnej infraštruktúry v Arktíde,“ uvádza sa v tlačovej správe flotily. Podľa nej budú cvičenia trvať niekoľko dní, no bližšie informácie už neposkytla.



Ruský prezident Vladimir Putin označil Arktídu za strategicky dôležitú oblasť pre Rusko. Nedávno však tvrdil, že NATO plánuje premeniť túto lokalitu na predmostie možného konfliktu, píše DPA. Podľa šéfa Kremľa budú v regióne údajne nasadené aj jednotky NATO z Fínska a Švédska.



Rusko sa z Arktídy vytlačiť nenechá, zdôraznil ruský líder podľa DPA.