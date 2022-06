Rusko začalo námorné cvičenie v Baltiku, kde sa už konajú manévre NATO

Moskva 7. júna (TASR) - Ruská flotila začala v utorok námorné cvičenie v Baltickom mori. V tomto regióne sa už konajú aj spoločné manévre námorných síl NATO, Fínska a Švédska, informovala agentúra DPA.



Do cvičení ruskej Baltickej flotily sa podľa agentúry Interfax, citovanej DPA, zapojí viac ako 20 lodí a člnov, vrátane korviet, fregát, protiponorkových torpédoborcov, vznášadiel, vyloďovacích člnov a rýchločlnov, ale aj lietadlá a vrtuľníky.



Interfax dodal, že vojenské cvičenie Baltickej flotily bolo vopred plánované.



Námorné cvičenie NATO s kódovým názvom Baltops-2022 sa v Baltskom mori začalo v nedeľu. Zúčastňuje sa na ňom 14 členských krajín NATO, ako aj Švédsko a Fínsko, ktoré majú záujem o vstup do Severoatlantickej aliancie.



Do cvičenia NATO sa zapája 45 vojnových lodí, 7000 vojakov, 75 lietadiel a vrtuľníkov, uviedla DPA s tým, že manévre námorných síl Severoatlantickej aliancie potrvajú do polovice júna a uskutočnia sa v strednej a južnej časti Baltického mora vrátane pobrežných oblastí Švédska, Lotyšska, Poľska a Nemecka.



DPA pripomenula, že vojenské aktivity Ruska sa v tomto regióne výrazne zintenzívnili začiatkom mája, keď tam ruská armáda uskutočnila veľké cvičenie v oblasti ruskej exklávy Kaliningrad.



Súčasťou tohto cvičenia boli aj simulované opaľovanie rakiet Iskander. Ide o nukleárnu balistickú raketu s doletom údajne do 500 kilometrov.