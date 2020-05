Rusko začalo pracovať na prvom bombardéri s technológiou stealth

Londýn 27. mája (TASR) - Rusko začalo s konštruovaním prototypu svojho prvého bombardéra s technológiou stealth. Podľa spravodajskej stanice Sky News, ktorá sa v utorok odvolala na ruské médiá, by mal byť jeho prototyp dokončený na budúci rok.



Lietadlo bude schopné niesť "riadené strely, samonavádzacie bomby a nadzvukové zbrane", uviedla agentúra TASS.



Bombardér bude mať tvar samokrídla a bude vybavený technológiou na zníženie jeho viditeľnosti na radare. Vyzbrojený má byť tiež najmodernejšími komunikačnými a "rušiacimi zariadeniami".



Začiatok výroby bombardéra, ktorý je súčasťou programu známeho ako Product 80, podľa TASS-u potvrdil ruský armádny zdroj. Lietadlo má konkurovať americkému viacúčelovému strategickému bombardéru B-2 Spirit vybavenému technológiou stealth, ktorý bol zavedený do služby v roku 1997.



Na bombardéri s technológiou stealth pracuje aj Čína. Ide o lietadlo typu Sien H-20 a špekuluje sa, že by ho mohli predviesť na leteckej šou v novembri.



Rusko už disponuje stíhačkou Su-57 s technológiou stealth, ktorá po prvý raz vzlietla pred desiatimi rokmi, ale nevyrába sa vo veľkých množstvách. Do aktívnej služby ju majú zaviesť v tomto roku.



Lietadlá s technológiou stealth sú ťažšie spozorovateľné, pretože ich tvar - zvyčajne s ostrými hranami - odráža radarové signály. Využívajú tiež špeciálne materiály, ktoré absorbujú radarové signály.