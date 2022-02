Rusko začalo rozsiahle vojenské cvičenie v Čiernom mori

Moskva 12. februára (TASR) - Ruské námorníctvo v sobotu spustilo rozsiahle cvičenie v Čiernom mori. Podľa ruského ministerstva obrany sa na ňom zúčastňuje vyše 30 plavidiel, ktoré vyplávali zo Sevastopolu a Novorossijska. Informovala o tom agentúra AFP.



"Cieľom cvičenia je obrana pobrežia Krymského polostrova, základní Čiernomorskej flotily, ako aj ekonomického odvetvia krajiny... pred možným vojenským ohrozením," dodalo ministerstvo.



Tieto manévre sa uskutočňujú v čase krízy vo vzťahoch Ruska a Severoatlantickej aliancie (NATO). Spojené štáty, ako aj ďalší členovia NATO a západné krajiny obviňujú Rusko z toho, že nazhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc svoje vojská a plánuje na ňu zaútočiť, a to aj z územia Bieloruska. Rusko popiera tvrdenia, že chystá inváziu na Ukrajinu, no žiada od NATO a USA bezpečnostné záruky.



Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym.



Moskva v januári oznámila sériu námorných cvičení v Atlantickom oceáne, Severnom ľadovom oceáne, Tichom oceáne a Stredozemnom mori. Do cvičení by sa malo zapojiť vyše ako 140 vojnových lodí a podporných plavidiel, viac ako 60 lietadiel, 1000 kusov vojenskej techniky a celkovo viac ako 10.000 vojakov.



Zároveň sa v Bielorusku vo štvrtok začali desaťdňové vojenské cvičenia za účasti bieloruských a ruských síl.