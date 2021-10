V Rusku sa začalo sčítanie obyvateľstva, počty nakazených stúpajú

Moskva 15. októbra (TASR) – V Rusku začalo v piatok sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo pre koronavírusovú pandémiu viackrát odložené. Informovala o tom agentúra AFP.



Celoštátne sčítanie bude prebiehať do 14. novembra a predbežné výsledky budú pravdepodobne známe v apríli. V snahe obmedziť šírenie koronavírusu bude časť sčítania prebiehať online, uviedol ruský federálny štatistický úrad Rosstat.



Ako pripomína AFP, dve predchádzajúce sčítania ľudu od pádu Sovietskeho zväzu sa konali v Rusku v rokoch 2010 a 2002. Jeden z mála prípadov, keď po rozpade Sovietskeho zväzu počet obyvateľov v Rusku narástol, zaznamenali v roku 2014, keď Moskva anektovala Krymský polostrov, čím k populácii Ruska pribudlo ďalších vyše 2,5 milióna ľudí.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 ruská populácia neustále klesá. Dôvodmi sú najmä nízka pôrodnosť, nerovnomerný prístup k zdravotnej starostlivosti a emigrácia obyvateľstva, píše AFP.



Koronavírusová pandémia podľa AFP tento problém ešte zhoršila. V súvislosti s ochorením COVID-19 totiž podľa Rosstatu v Rusku zomrelo najmenej 400.000 ľudí,



Podľa Rosstatu malo Rusko na začiatku tohto roka 146,2 milióna obyvateľov, čo bolo o 510.000 menej ako vlani. Zároveň išlo o najprudší pokles populácie za posledných 15 rokov. Od 1. januára do konca augusta tohto roku sa počet obyvateľov znížil o 595.000.



Ruský štatistický úrad sa riadi širšou definíciou úmrtí spojených s COVID-19, zatiaľ čo oficiálne štatistiky berú do úvahy len úmrtia, pri ktorých pitva preukázala, že hlavnou príčinou smrti bolo práve ochorenie COVID-19.



Podľa AFP pôrodnosť v Rusku klesá aj z toho dôvodu, že generácia ľudí, z ktorej sa v tejto dobe postupne stávajú rodičia, sa narodila v 90. rokoch minulého storočia, keď bola pôrodnosť v krajine - pre ekonomickú neistotu po rozpade Sovietskeho zväzu - na veľmi nízkej úrovni.



Prezident Vladimir Putin, ktorý poukázal na chudobu ako na kľúčový faktor, pre ktorý sa Rusi rozhodujú mať menej potomkov, zaviedol už viacero finančných stimulov, ktoré majú občanov povzbudiť, aby mali viac detí.



Sčítanie obyvateľov prebieha v Rusku v čase, keď krajina dosahuje od začiatku pandémie maximá v počtoch prípadov a úmrtí spojených s covidom. Podľa oficiálnych údajov tam za posledných 24 hodín zaregistrovali 32.196 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a ďalších 999 úmrtí na covid.