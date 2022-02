Rusko začalo stíhanie v kauze údajného ostreľovania z Donbasu

Moskva 21. februára (TASR) - Ruský vyšetrovací výbor (Sledkom) začal prešetrovať okolnosti smrti a zranenia civilistov v Donbase, ktoré sú údajne dôsledkom ostreľovania zo strany Ukrajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.



Sledkom tieto prípady vyšetruje na základe podozrenia, že došlo k použitiu medzinárodne zakázaných prostriedkov a metód v ozbrojenom konflikte.



Táto správa sa objavila v deň, keď ruská Bezpečnostná rada pod vedením prezidenta Vladimira Putina rozhoduje o uznaní proruských samozvaných republík v Donbase za nezávislé štáty. Ukrajina tieto regióny na východe označuje za svoje dočasne okupované územia.



Ukrajina i Západ v posledných dňoch viackrát upozorňovali, že proruskí separatisti v Donbase i Rusko by mohli zinscenovať situáciu, ktorá by im následne poslúžila ako zámienka pre vojenskú intervenciu na ukrajinskom území.



Ukrajinský vojenský novinár Andrij Caplijenko v pondelok na svojom konte na sieti Telegram upozornil, že "Ruská federácia môže v blízkej budúcnosti spustiť" rozsiahlu "politickú falzifikáciu s cieľom vytvoriť casus belli a obviniť ukrajinský vojenský personál z genocídy" po rusky hovoriaceho obyvateľstva v Donbase.



Caplijenko pripustil, že táto situácia môže nastať "už zajtra".



Poznamenal, že podľa ukrajinskej kontrarozviedky SBU vedie túto ruskú špeciálnu informačnú operáciu Andrej Iľčenko, asistent šéfa hlavnej správy (rozviedky) generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie Igora Kosťukova.



Operácia je údajne koncipovaná v podobe ruských obvinení, že ukrajinské ozbrojené sily sa v roku 2014 na území Luhanskej oblasti dopustili vojnových zločinov, napísala agentúra Ukrinform s odvolaním sa na novinárov text.



Novinár dodal, že v júli až októbri roku 2021 boli v Luhanskej oblasti, na území kontrolovanom proruskými separatistami, dôstojníci spomínanej hlavnej správy - Dmitrij Perkovskij a Sergej Rožkov -, ktorí za pomoci miestnych úradov exhumovali telá militantov padlých v bojoch v roku 2014 a vyhlásených teraz úradníkom ruského Sledkomu za civilistov.



Podľa novinára sú k dispozícii aj "očití svedkovia" smrti civilistov "rukou vojakov ukrajinských ozbrojených síl".



Tieto odhalenia boli v uplynulých dňoch široko medializované v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) aj v Rusku, pričom aktivity ruskej vojenskej rozviedky sa v reportážach nespomína.



Novinár upozornil na to, že fakty a podozrenia o podiele militantov LĽR na smrti civilistov, ktorí boli tiež pochovaní v masových hroboch, vôbec neboli zdokumentované.



Novinár poznamenal, že "za malé darčeky ukrajinským zradcom dostáva Moskva sfalšovaný propagandistický prípad, pretože chápe, že holokaust a Srebrenica sú historické rany, ktoré civilizovanej Európe stále ubližujú".



Ako informovala agentúra Ukrinform, lídri samozvaných republík v Donbase minulý týždeň oznámili evakuáciu civilných obyvateľov okupovaných území do pohraničných oblastí Ruskej federácie, a to pre údajnú ofenzívu ukrajinských síl.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa následne prihovoril obyvateľom Doneckej a Luhanskej oblastí a zdôraznil, že Ukrajina nevedie žiadne útočné operácie na východe Ukrajiny a vyzval, aby "neverili klamstvám okupantov".



Veliteľ ukrajinských síl generálporučík Olexandr Pavľuk už minulý týždeň upozorňoval, že "okupačné sily Ruskej federácie provokujú ozbrojené sily Ukrajiny k opätovaniu paľby, aby ich mohli obviniť z genocídy", pripomenula agentúra Ukrinform.