Rusko reaguje na odstránenie pražskej sochy maršala Koneva

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko začalo trestné stíhanie vo veci odstránenia sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva z pražského námestia, ktorú začiatkom apríla presunuli do depozitára. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Konanie vo veci začal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa venuje vyšetrovaniu závažných trestných činov. Stíhanie sa vedie na základe článku zákona, ktorý hovorí oPáchatelia takýchto skutkov môžu byť v Rusku potrestaní finančnou pokutou, verejnoprospešnými prácami alebo aj niekoľkoročným väzením. Na základe nového ruského zákona môže byť trestané aj poškodenie vojnových hrobov a pomníkov v zahraničí.Začatie trestného konania vo veci odstránenia pražskej sochy maršala Koneva je podľa agentúry AFP viac-menej len symbolický krok. Celá záležitosť však môže podľa AFP negatívne ovplyvniť diplomatické vzťahy Prahy a Moskvy.Vedenie mestskej časti Prahy 6 presunulo 3. apríla sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva z Námestia Interbrigády do depozitára súkromnej firmy. Socha sa má stať súčasťou plánovaného Múzea pamäti 20. storočia.Ruská strana označila odstránenie sochy za zločin a akt vandalizmu, ktorý. Proti odstráneniu Konevovej sochy protestovali českí komunisti aj hovorca prezidenta ČR Miloša Zemana.Ruský minister obrany Sergej Šojgu vo štvrtok požiadal formou listu svojho českého kolegu Lubomíra Metnara, aby Česká republika odovzdala sochu Rusku. Podľa Metnara to však nie je možné, pretože monument nepatrí štátu, ale mestu.Bronzová socha maršala Koneva v nadživotnej veľkosti stála v Prahe 6 od mája roku 1980. V posledných rokoch sa pomník stával častým terčom vandalov. Konevov pomník má podľa rozhodnutia zastupiteľstva mestskej časti Praha 6 nahradiť pamätník oslobodenia Prahy na konci druhej svetovej vojny.Konevovi stúpenci pripomínajú jeho zásluhy pri oslobodzovaní Československa od nacistických okupantov. Kritici pripomínajú napríklad podiel Ivana Koneva (1897 – 1973) na krvavom potlačení maďarského povstania v roku 1956 či pri výstavbe Berlínskeho múru.