Navaľného nadácia: Rusko začalo trestné stíhanie voči Ľubov Soboľovej

Moskva 25. decembra (TASR) - Ruské orgány vykonali v piatok prehliadku bytu ruskej opozičnej političky Ľubov Soboľovej a zároveň voči nej začali trestné stíhanie, tvrdí Fond pre boj proti korupcii (FBK), ktorý založil ruský protikorupčný aktivista Alexej Navaľnyj. Informovala o tom agentúra AFP.



"Polícia prišla dnes o 07.00 h (05.00 h SEČ) do bytu Ľubov Soboľovej," napísala na sociálnej sieti Twitter nadácia FBK.



Podľa riaditeľa FBK Ivana Ždanova 33-ročnú právničku Soboľovú vyšetrujú v súvislosti s nedovoleným vstupom na súkromný pozemok "s použitím násilia alebo pod hrozbou násilia" po tom, ako v pondelok večer zazvonila na zvonček bytu Konstantina Kudriavceva, údajného agenta ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Soboľovú následne ešte v pondelok zadržali a potom prepustili, na policajnej stanici vtedy strávila šesť hodín. Momentálne však Ždanov ani hovorkyňa FBK Kira Jarmyšová nevedia, kde sa Soboľová nachádza.



Navaľnyj v pondelok oznámil, že trikom dosiahol u Kudriavceva priznanie, že sa ho FSB pokúsila v lete zabiť. FSB označila dôkazy poskytnuté Navaľným za "falošné" a kritika Kremľa obvinila, že sa nechá podporovať zahraničnými spravodajskými službami.



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.



Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jed použitý v prípade otravy Navaľného bol nervovoparalytická látka zo skupiny novičok. Navaľnyj tvrdí, že jeho otravu si mohli objednať iba agenti tajnej služby, ktorí by takéto rozhodnutie neurobili bez osobného súhlasu ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ tieto tvrdenia rozhodne odmietol.



Ruská nemocnica, ktorá sa o Navaľného starala ako prvá, uviedla, že nenašla nijaké dôkazy o otrave.