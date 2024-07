Rusko začalo tretiu fázu vojenských cvičení s jadrovými zbraňami

Moskva 31. júla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že armáda začala s treťou fázou vojenských cvičení na použitie jadrových zbraní. Táto fáza cvičení zahŕňa výcvik s raketovými systémami Iskander-M a rôznymi typmi lietadlami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Cvičenia sa konajú v niekoľkých častiach severného Kaukazu a na Kryme, ako aj v štyroch ruskom anektovaných oblastiach južnej a východnej Ukrajiny.



"V tejto etape budú vojaci z raketových útvarov Centrálneho a Južného vojenského okruhu precvičovať úlohy bojového výcviku pri získavaní špeciálnej cvičnej munície pre operačno-taktické raketové systémy Iskander-M, vybavovaní odpaľovacích vozidiel touto muníciou a tajnom presune na určené pozície v rámci prípravy na elektronické odpálenie," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, informuje agentúra TASS.



Ministerstvo dodalo, že personál vzdušno-kozmických síl zapojený do cvičení bude trénovať nakladanie špeciálnych bojových hlavíc do zbraní lietadiel a uskutočňovať lety do určených hliadkových oblastí.



Južný vojenský okruh zahŕňa ruské mesto Rostov na Done, v ktorom sídli veliteľstvo Moskvy pre vojenskú operáciu na Ukrajine, píše AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin v máji nariadil usporiadanie týchto cvičení, pretože Rusko sa podľa svojich vyjadrení obáva hrozieb zo strany Západu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v máji spresnil, že cvičenia sú reakciou na vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý hovoril o možnom poslaní francúzskych vojakov na Ukrajinu.



Od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajinu vo februári 2022 Putin niekoľkokrát spomenul možné použitie jadrových zbraní. V lete 2023 Rusko rozmiestnilo taktické jadrové zbrane v Bielorusku, ktoré tiež hraničí s Ukrajinou.



Rusko od začiatku invázie usporiadalo už niekoľko samostatných vojenských cvičení i niekoľko manévrov spoločne s inými krajinami vrátane Číny či Juhoafrickej republiky. Častejšie tiež usporadúva vojenské cvičenia s Bieloruskom.