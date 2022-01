Rusko spustilo cvičenie zamerané na ochranu severnej námornej trasy

Moskva 26. januára (TASR) - Ruské vojenské lode vplávali v stredu do vôd Barentsovho mora, aby tam absolvovali cvičenie zamerané na ochranu dôležitej námornej trasy v Arktíde. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa ruskú Severnú flotilu.



"V rámci cvičenia sa niekoľko bojových lodí bude venovať riešeniu spolupráce medzi rôznymi silami flotily pri spoločnom riešení úloh zameraných – v prípade vzniku krízových situácií v severných moriach – na zaistenie bezpečnosti námorných ciest a morských oblastí, v ktorých je Ruská federácia ekonomicky činná," uviedla ruská Severná flotila, ktorú citovala agentúra Interfax.



Na tomto vojenskom cvičení sa zúčastní približne 30 vojenských lodí, 20 lietadiel a 1200 príslušníkov armády; manévre majú overiť pripravenosť ruských vojenských jednotiek na boj.



Rusko v poslednom čase investovalo nemalé prostriedky do vybudovania infraštruktúry na Severnej morskej ceste, pričom dúfa, že sa z nej v dôsledku otepľovania Arktídy stane dôležitá námorná trasa. Táto trasa je totiž rýchlejšia než iné svetové námorné trasy, avšak v súčasnosti sa v zime nepoužíva pre hrubú vrstvu ľadu, ktorý sa tam v tom období nachádza, vysvetľuje agentúra Reuters.



Ruské úrady uviedli, že Moskva plánuje Severnú morskú cestu začať využívať celoročne v roku 2022 alebo 2023.



Moskva minulý týždeň uviedla, že plánuje zorganizovať sériu vojenských cvičení v moriach ležiacich na brehoch Ruska, do ktorých budú zapojené všetky ruské flotily. Tieto cvičenie zahŕňajú napríklad manévre v Severanom a Ochotskom mori, ako aj v Atlantickom a Tichom oceáne.



Konanie ruskej armády však v tomto čase pozorne sleduje Západ, pretože Moskva v blízkosti ukrajinských hraníc zhromažďuje vojenské jednotky, čo vyvoláva strach zo vzniku konfliktu. Rusko však popiera, že plánuje Ukrajinu napadnúť.