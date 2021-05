Rusko začalo vydávať povolenia na lety po trasách mimo Bieloruska

Moskva 29. mája (TASR) - Rusko začalo dávať západným leteckým spoločnostiam povolenia na lety do Moskvy po trasách, ktoré sa vyhýbajú bieloruskému vzdušnému priestoru. Informovala o tom v sobotu agentúra Interfax.



Pripomenula, že Rusko v uplynulých dňoch nepovolilo leteckej spoločnosti Air France tri lety na linke Paríž - Moskva. V sobotu však obe strany dosiahli dohodu a Moskva už lety po zmenenej trase povolila.



Takéto povolenie dostala nielen Air France, ale aj spoločnosti Austrian Airlines a Lufthansa, ktorej lietadlá lietajú nielen do Moskvy, ale aj do Petrohradu.



Ako je známe, Rusko fakticky uzavrelo bieloruský koridor pre západných prepravcov. Stalo sa tak v čase škandálu s vynúteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku - a zadržaním novinára kritického k bieloruskému režimu - a následnými odmietnutiami európskych leteckých spoločností lietať vo vzdušnom priestore Bieloruska.



Ruská federálna letecká agentúra (Rosaviacija) upozornila letecké spoločnosti na možné zdržanie pri vydávaní povolení pri zmene trasy, čo vysvetlila veľkým počtom takýchto žiadostí.



Koncom pracovného týždňa Kremeľ označil situáciu s prerušením leteckej dopravy európskych spoločností do Ruska za mimoriadnu, poznamenal však, že problémy spôsobili technické príčiny, ktoré sa čoskoro vyriešia. Hovorca Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že tieto technické problémy vznikli vzhľadom na odporúčanie EÚ, aby sa letecké spoločnosti vyhýbali vzdušnému priestoru Bieloruska.