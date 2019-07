Rusko začalo vyšetrovanie demonštrantov zadržaných na protestoch

Ruská polícia zadržala v sobotu viac ako 560 demonštrantov, ktorí sa zúčastnili úradmi nepovoleného protestu proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do moskovskej mestskej dumy. Na snímke policajti zatýkajú demonštranta v Moskve 27. júla 2019.

Vyšetrovatelia začali tri trestné konania proti účastníkom protestov za prejavy násilia voči polícii a príslušníkom národnej gardy, uviedla na svojej webovej stránke agentúra Interfax.

Moskva 30. júla (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal v utorok vyšetrovanie v súvislosti so sobotňajšími protestmi v Moskve, počas ktorých polícia zadržala takmer 1400 ľudí, informovala agentúra AP. Podľa výboru môžu byť vznesené obvinenia, za ktoré hrozia tresty odňatia slobody v dĺžke až 15 rokov.



Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde požadovali zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách. Podľa oficiálnych údajov polícia zadržala vyše 1400 osôb.



Ruské úrady už v súvislosti so sobotňajším zhromaždením odsúdili na niekoľkodňové tresty väzenia 61 demonštrantov a ďalším 160 osobám udelili peňažné tresty.