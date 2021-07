Záchranári na Kamčatke objavili prvé obete havárie lietadla

Lietadlo s viacerými ľuďmi na palube zostalo nezvestné v regióne Kamčatka na ruskom Ďalekom východe v utorok 6. júla 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 7. júla (TASR) - Členovia pátracích tímov našli už deväť z 28 obetí, ktoré si vyžiadal utorkový pád lietadla Antonov An-26 na Kamčatskom polostrove na ruskom Ďalekom východe." povedal pre agentúru TASS zdroj z prostredia ruského ministerstva pre mimoriadne situácie.Kamčatské úrady vyhlásili trojdňový smútok. Rodiny obetí dostanú odškodné v celkovej výške viac než 3,5 milióna rubľov (zhruba 40.000 eur), čo zahŕňa odškodné od leteckej spoločnosti, poistné a príspevok regionálnej vlády, píše agentúra AP.Lietadlo An-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij na juhu polostrova a smerovalo do mesta Palana, ktoré sa nachádza v severnej časti Kamčatky.Haváriu lietadla miestnych aerolínií Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise, ku ktorej zrejme prispelo nepriaznivé počasie, neprežil nikto z 22 osôb a šiestich členov posádky. Medzi cestujúcimi bola aj starostka Palany Oľga Mochirevová.Na Kamčatku mal v stredu pricestovať ruský minister dopravy Vitalij Savelijev, ktorý vedie osobitný výbor pre vyšetrovanie príčin nešťastia zriadený ruským úradom pre leteckú dopravu.Trosky lietadla sa podarilo nájsť ešte v utorok, niekoľko hodín po nehode. Objavili ich večer pri pobreží polostrova, a to v mori aj na súši, približne 3,8 kilometra od cieľového letiska. Rozptýlené boli v pobrežnom páse dlhom zhruba deväť kilometrov.Pátracie práce počas noci pozastavili a obnovili ich až v ranných hodinách.Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Podľa jednej z hypotéz stroj havaroval v dôsledku chyby pilota pri slabej viditeľnosti. Ruské úrady otvorili v tejto veci vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia bezpečnosti a pravidiel leteckej dopravy.Lietadlo bolo v prevádzke od roku 1982 a letové povolenie malo platné do 30. augusta 2021. Pri nehode lietadla An-28 tej istej leteckej spoločnosti v roku 2012 zahynulo desať ľudí. V krvi oboch pilotov, ktorí zahynuli, sa vtedy našiel alkohol.