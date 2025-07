Rusko začína priame komerčné lety do Severnej Kórey

Moskva 27. júla (TASR) – Rusko v nedeľu spúšťa priame komerčné lety do Severnej Kórey, informovala tlačová agentúra AFP. Tento krok je podľa nej ďalšou známkou blízkych vzťahov oboch krajín, píše TASR.



Prvý let spoločnosti Nordwind Airlines z Moskvy do Pchjongjangu má naplánovaný štart večer miestneho času a pristátie v severokórejskej metropole o približne osem hodín, vyplýva z webu týchto aerolínií. Letenka stojí 45.000 rubľov (483 eur).



Ruská štátna tlačová agentúra TASS informovala, že prvý let opačným smerom sa uskutoční v utorok. Podľa ruského ministerstva obrany bude táto linka v prevádzke raz za mesiac.



Rusko a Severná Kórea 17. júna obnovili železničné spojenie, pozastavené počas pandémie covidu v roku 2020.



Obe krajiny v posledných rokoch posilňujú aj vojenské vzťahy a Pchjongjang poskytol Moskve vojakov a zbrane pre jeho ofenzívu na Ukrajine. Na minuloročnom summite ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom podpísali dohodu o vzájomnej obrane.