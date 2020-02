Rusko začne s dodávkami systémov S-400 do Indie do konca roku 2021

Moskva 5. februára (TASR) - Dodávky ruských protilietadlových raketových systémov S-400 Triumf do Indie sa začnú do konca roku 2021. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.



Odvolala sa pritom na vyhlásenie námestníka riaditeľa ruskej Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu Vladimira Drožžova zo stretnutia s novinármi, ktoré prebehlo v rámci výstavy Defence Expo 2020 v indickom meste Lakhnaú.



Agentúra Reuters pripomenula, že ruská agentúra RIA Novosti vlani v novembri citovala vyjadrenie generálneho riaditeľa ruskej štátnej zbrojárskej exportnej firmy Rosoboronexport Alexandra Michejeva, podľa ktorého sa s dodávkami S-400 do Indie začne v septembri roku 2021.



Podľa Interfaxu sa Rusko zmluvou podpísanou v roku 2018 zaviazalo Indii dodať päť kompletov S-400 Triumf. Kontrakt je v cene viac než päť miliárd dolárov.



India túto zmluvu s Ruskom uzatvorila aj napriek hrozbe finančných sankcií zo strany Spojených štátov, ktoré minulý týždeň za nákup analogických raketových systémov z Ruska uvalili reštrikcie na Čínu.



Drožžov dodal, že India od roku 1991 objednala v Rusku zbrane v hodnote približne 70 miliárd dolárov.



Informoval tiež, že už tento rok by v Indii mohla byť spustená výroba útočných pušiek Kalašnikov, a to v rusko-indickom spoločnom podniku. O detailoch tohto projektu sa rokuje na úrovni indickej vlády.



S-400 Triumf je ruský protilietadlový raketový systém stredného a veľkého doletu. Je určený na likvidáciu moderných i pokročilých prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú taktické a strategické bombardéry, taktické balistické strely a balistické rakety stredného doletu, hyperzvukové vzdušné ciele, ale aj lietadlá včasnej výstrahy.



Ide o jediný systém, ktorý je schopný selektívne pracovať až so štyrmi rôznymi typmi rakiet, ktoré majú rozdielnu štartovaciu hmotnosť a dolet, čím dokáže vytvoriť vrstvenú obranu. Vysoký stupeň automatizácie umožnil výrazne znížiť obslužný personál.