Rusko začne v Bielorusku od júla rozmiestňovať taktické jadrové zbrane

Moskva 9. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok v Soči stretol so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom a vo vyhlásení po stretnutí uviedol, že Rusko začne rozmiestňovať taktické jadrové zbrane v Bielorusku od 7. alebo 8. júla. Informovali o tom britské portály televízie Sky News a denníka The Guardian.



"Všetko ide podľa plánu, nič sa nemení," uviedol Putin.



Obaja politici predtým uzavreli dohodu, že v Bielorusku budú jadrové rakety s krátkym doletom a zostanú pod ruským velením. Rusko dohodu o umiestnení týchto zbraní v spojeneckej krajine oznámilo minulý mesiac.



Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a v porovnaní so strategickými nukleárnymi zbraňami, ktoré sú schopné zničiť celé mestá, majú relatívne menší dosah a účinnosť.