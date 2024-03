Rusi zadržali ôsmeho podozrivého v prípade útoku v Moskve

Moskva 26. marca (TASR) - Štyri dni po teroristickom útoku pri ruskej metropole Moskva vzali tamojšie úrady do vyšetrovacej väzby ôsmeho podozrivého, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



V prípade zadržaného ide o 31-ročného ruského občana, ktorý sa narodil v bývalej sovietskej republike Kirgizsko, uviedla ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na moskovský súd. Teroristom mal pred útokom z 22. marca dať k dispozícii byt.



Zadržaný muž údajne pred súdom poprel, že by vedel o plánoch útoku s tým, že teroristov považoval za bežných nájomcov.



Útok teroristov na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve si v piatok 22. marca vyžiadal najmenej 139 obetí na životoch a 200 zranených. K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Ruskí politici a propagandisti však napriek tomu s atentátom bez predloženia akýchkoľvek dôkazov spájajú Ukrajinu, píše DPA.



Moskovský súd v prípade doposiaľ obvinil tadžických občanov - Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25). Hrozí im doživotný trest odňatia slobody.