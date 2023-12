Rusko zadržalo Bielorusa, ktorý vraj umiestnil výbušniny na železnici

Moskva 7. decembra (TASR) - Rusko vo štvrtok zadržalo muža pôvodom z Bieloruska, ktorý vraj na príkaz Ukrajiny umiestnil výbušniny do dvoch vlakov cestujúcich po kľúčovej železničnej trati na Sibíri. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"V Omskej oblasti sme zadržali bieloruského občana narodeného v roku 1971, ktorý stojí za výbuchmi dvoch vlakov prepravujúcich ropné produkty na Bajkalsko-amurskej železničnej magistrále v regióne Buriatsko z 29. a 30. novembra," oznámila ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Dodala, že tento muž, ktorý žije v Litve a pracoval pre Bezpečnostnú službu Ukrajiny (SBU), vykonal "teroristický čin zameraný na zničenie kritickej dopravnej a energetickej infraštruktúry". Zároveň zisťuje, či mu pri tom niekto pomáhal.



Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti zároveň zverejnila video, na ktorom príslušník FSB sprevádza muža do neznámej budovy, pričom mu nie je vidieť do tváre. Muž vo videu hovorí, že ho niekto požiadal, aby "výmenou za peniaze" preniesol do Ruska balík, v ktorom sa mala nachádzať "mína, ktorou vyhodia do vzduchu niekoľko vlakov". Dodal, že s tým súhlasil.



Ruský vyšetrovací výbor (Sledkom) minulý štvrtok informoval, že v Severomujskom tuneli v oblasti Buriatsko začal horieť vlak s palivom. Ruské médiá následne v piatok informovali, že na nákladnom vlaku na tzv. Čertovom moste, ktorý sa nachádza v tej istej oblasti, sa vznietili nádrže s naftou a následne začalo horieť šesť nákladných vagónov.



Nemenovaný ukrajinský zdroj vtedy pre agentúru Reuters povedal, že obe operácie na Bajkalsko-amurskej magistrále vykonala SBU, keďže Rusko podľa nej používa túto trasu na prepravu vojenského materiálu.