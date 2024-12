Rusko zadržalo podozrivého z vraždy Kirillova a jeho asistenta

Moskva 18. decembra (TASR) - Ruský vyšetrovací výbor v stredu oznámil, že zadržal 29-ročného občana Uzbekistanu, ktorý je podozrivý zo zabitia veliteľa jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl generálporučíka Igora Kirillova a jeho asistenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



Kirillov spolu so svojím asistentom zahynul v utorok ráno pri výbuchu v ruskej metropole. Explózia nastala približne o šiestej hodine ráno miestneho času. Spôsobila ju bomba ukrytá v elektrickej kolobežke odstavenej pri vchode do bytového domu na Riazanskom prospekte.



"Občan Uzbekistanu, narodený v roku 1995, bol zadržaný pre podozrenie zo spáchania útoku, pri ktorom zahynul veliteľ jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl Igor Kirillov a jeho asistent Iľja Polikarpov," uviedol vo vyhlásení ruský vyšetrovací výbor, ktorý dodal, že podozrivého "naverbovali ukrajinské špeciálne jednotky", píše AFP.



Vyšetrovací výbor podľa Reuters tiež vyhlásil, že podozrivý počas výsluchu povedal, že prišiel do Moskvy, kde dostal improvizované výbušné zariadenie na vykonanie útoku. Za jeho úlohu pri vražde mu objednávatelia ponúkli 100.000 dolárov a pobyt v jednej z európskych krajín. Podozrivý podľa AFP tiež uviedol, že kamera namontovaná na palubnej doske prenajatého auta zaparkovaného pred budovou, pred ktorou došlo k výbuchu, natočila útok a vysielala ho "naživo organizátorom útoku v (ukrajinskom) meste Dnipro".



Vyšetrovatelia oznámili, že identifikujú ďalšie osoby zapojené do útoku. Ruský denník Kommersant informoval, že bol zadržaný ďalší podozrivý, píše agentúra Reuters, ktorá dodáva, že nedokázala túto informáciu nezávisle overiť.



Kirillov bol najvýznamnejším vojenským predstaviteľom zavraždeným v Rusku, odkedy Kremeľ pred takmer tromi začal svoju inváziu na Ukrajinu, uvádza AFP.



Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) v pondelok obvinila Kirillova z vojnových zločinov, pričom tvrdila, že práve on nariadil použiť proti ukrajinským silám vo vojne na Ukrajine zakázané chemické zbrane. Agentúra AFP s odvolaním na zdroj z SBU v utorok informovala, že za výbuchom stojí práve SBU, ktorá útok nazvala "špeciálnou operáciou" a Kirillova označila za "vojnového zločinca".