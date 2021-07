Rusko zadržalo troch Kubáncov, ktorí smerovali do EÚ na matracoch

Moskva 31. júla (TASR) - Rusko na rieke Narva na hraniciach s Estónskom zadržalo troch Kubáncov, ktorí sa pokúšali dostať sa do krajín Európskej únie na nafukovacích matracoch. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Ruská pohraničná stráž oznámila, že Kubáncov zadržala, keď sa pokúšali prepádlovať do Estónska. Tieto osoby sa podľa svojich slov chceli dostať až do Španielska, kde žije dcéra jednej z nich. Rieka Narva preteká oblasťou na hraniciach medzi Ruskom a Estónskom, ktoré je členskou krajinou EÚ.



Kubánci môžu Rusko navštíviť ako turisti s cestovným pasom; na územie EÚ však nesmú vstúpiť bez platných víz, píše BBC.



Ruské úrady zadržanú trojicu umiestnili do zariadenia pre migrantov neďaleko Petrohradu. Udelili im pokutu a nariadili ich deportáciu.



Desaťtisíce ľudí sa za posledných 60 rokov pokúsili ujsť z Kuby, pripomína BBC. Cieľom ich cesty sú však vo väčšine prípadov Spojené štáty.



Migranti sa už v minulosti niekoľkokrát pokúšali dostať sa cez rieku Narva z Ruska do Estónska. Estónska pohraničná stráž v roku 2018 z tejto rieky zachránila muža.