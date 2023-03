Rusko: Zadržaný americký novinár zostáva vo vyšetrovacej väzbe

Moskva 30. marca (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok rozhodol o dvojmesačnej vyšetrovacej väzbe pre amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorého zadržali pre podozrenia zo špionáže v prospech USA. Reportér denníka Wall Street Journal (WSJ) bol uväznený "na obdobie jedného mesiaca 29 dní, teda do 29. mája 2023," uviedol vo vyhlásení Lefortovský okresný súd. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Gershkovich pracuje pre moskovskú pobočku WSJ a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho zadržala v Jekaterinburgu. Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu.



Samotný americký denník vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za "dôveryhodného a lojálneho". WSJ zároveň vyjadril v súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha "hlboké znepokojenie".



Ak bude usvedčený z trestného činu špionáže, hrozí mu až 20 ročné väzenie.



Skupiny za slobodu médií a novinári, z ktorých mnohí reportéra osobne poznajú, sa zaručujú za jeho nevinu. Som "šokovaný strašnými správami o absurdnom obvinení Ruska zo špionáže proti Evanovi Gershkovichovi, vynikajúcemu reportérovi a priateľovi," napísal na Twitteri Max Seddon, šéf moskovskej kancelárie Financial Times.



Obvinenia označila za "absurdné" aj Francesca Ebel, korešpondentka denníka Washington's Post pre Rusko



Gershkovich má 31 rokov a plynule hovorí po rusky. V minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.