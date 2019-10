Rusko zaistí kurdským civilistom pri hranici bezpečie, uviedol Šojgu

Kámišlí 24. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa v stredu telefonicky rozprával s kurdským vojenským veliteľom Mazlúmom Abdím a diskutovali spolu o fungovaní ruských vojenských hliadok na severovýchode Sýrie. Abdí sa zároveň poďakoval Rusku za pomoc pri ukončení bojov a za záchranu kurdského ľudu pred "metlou vojny". Informovali o tom vo vyhláseniach ruské ministerstvo obrany a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF). Citovali ich tlačové agentúry AP a AFP.



Rusko a Turecko dosiahli v utorok dohodu o spoločnej kontrole nad severovýchodnou Sýriou po zastavení tureckej ofenzívy proti Kurdom, ktorú Ankara spustila 9. októbra.



Dohoda umožňuje Turecku zachovať si kontrolu nad oblasťou, ktorú obsadilo pri ofenzíve, pričom ruskí a sýrski vojaci budú kontrolovať zvyšok turecko-sýrskej hranice. Dohoda dáva Kurdom 150 hodín, so začiatkom od stredajšieho poludnia, na stiahnutie svojich ozbrojených síl 30 kilometrov od spomínanej hranice.



Ruský minister obrany Šojgu v stredajšom telefonáte uistil kurdského vojenského veliteľa Abdího, že ruská vojenská polícia, ktorá už začala v oblasti hliadkovať, zaručí civilistom v pohraničnej zóne bezpečie. Šojgu tiež sľúbil posilnenie ruských hliadok.



Šéf SDF Abdí sa poďakoval Moskve za pomoc pri ukončení bojov a za záchranu jeho ľudu pred "metlou vojny", keďže Rusko dosiahlo s Ankarou dohodu o ukončení jej ofenzívy.



Vojenský veliteľ SDF Abdí v telefonáte so Šojguom tiež povedal, že má "výhrady" k niektorým bodom dohody, a vyzval na ďalší "dialóg" s Ruskom.



Dohoda podpísaná v utorok v ruskom letovisku Soči pripravila kurdské sily o niektoré ich veľké mestá na severovýchode Sýrie, čo zmarilo ich sny o vytvorení poloautonómneho kurdského regiónu.



Šéf SDF Abdí v stredu už skôr takisto vyhlásil, že prímerie s Tureckom by nebolo možné bez úsilia amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Abdího vyhlásenie zverejnil na Twitteri hovorca SDF, keď Trump oznámil, že prímerie medzi Tureckom a sýrskymi Kurdmi bude trvalé. Abdí tiež uviedol, že Trump mu sľúbil zachovanie partnerstva USA s SDF a dlhodobú pomoc.



Trump v prejave povedal, že málopočetná americká vojenská sila zostane v Sýrii, aby chránila ropu, ktorá zostáva v rukách Kurdmi vedených SDF, ale nenaznačil väčšiu spoluprácu.



Abdí sa poďakoval Trumpovi za "neúnavnú snahu" zastaviť tureckú ofenzívu, hoci v podstate práve Trump uvoľnil cestu tureckej invázii na severovýchode Sýrie, keď odtiaľ stiahol amerických vojakov, napísala agentúra AP. Ofenzíva trvala deväť dní, potom USA sprostredkovali úspešné rokovania o prímerí. Kurdské sily v rámci neho museli stiahnuť svojich bojovníkov ďalej na juh od hranice.