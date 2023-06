Rusko zakázalo činnosť Svetového fondu na ochranu prírody

Moskva 21. júna (TASR) - Moskva v stredu označila Svetový fond na ochranu prírody (WWF) za "nežiaducu" organizáciu, pretože ohrozuje ekonomickú bezpečnosť Ruska. Toto označenie kriminalizuje jej prácu a zamestnancom hrozí trestné stíhanie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Ruská generálna prokuratúra sa rozhodla uznať činnosť medzinárodnej mimovládnej organizácie... Svetový fond na ochranu prírody za nežiaducu v Ruskej federácii," uvádza sa vo vyhlásení.



Prokuratúra uviedla, že WWF je v Rusku využívaná na "zakrytie realizácie projektov, ktoré predstavujú bezpečnostné hrozby v ekonomickej sfére".



Podľa vyhlásenia sa WWF snaží brzdiť plány Ruska na rozvoj Arktídy a jeho práca sa zameriava na sektory energetiky a kovov, kde "bráni" rozvoju ruskej ekonomiky. Obvinila organizáciu aj zo "zasahovania" do vnútorných záležitostí Ruska podporovaním miestnych mimovládnych organizácií, ktorých členovia sa zúčastňovali na nepovolených protestoch.



Za "nežiaducu" organizáciu bol v máji v Rusku označený aj Greenpeace.



Ministerstvo spravodlivosti označilo v marci WWF za "zahraničného agenta". Toto slovné spojenie pochádza ešte zo sovietskych čias a často ho používajú proti kritikom Kremľa. Je však menej tvrdé než pojem "nežiaduci" a povoľuje organizáciám pokračovať v činnosti.



Kremeľ od 24. februára 2022 vedie vojnu proti Ukrajine a stupňuje tvrdé zásahy proti svojim odporcom: zatvára nezávislé médiá, ruší ľudskoprávne organizácie a posiela do väzenia predstaviteľov opozície alebo ich donúti odísť do exilu.