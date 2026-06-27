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Rusko zakázalo dovoz rýb a rybích výrobkov z Arménska
Arménska centrálna banka odhaduje, že ruský zákaz dovozu ovplyvňuje asi dve percentá HDP krajiny.
Autor TASR
Moskva 27. júna (TASR) - Rusko úplne zastavilo dovoz rýb z Arménska po tom, čo začiatkom tohto mesiaca uvalilo na ich dovoz čiastočný zákaz. Informovala o tom v piatok štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ruský úrad pre veterinárny a fytosanitárny dohľad, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Rosselchoznadzor obmedzil 1. júna dovoz rýb a rybích výrobkov z arménskych závodov na spracovanie rýb okrem dvoch, pretože polovica z podnikov údajne odmietla vpustiť inšpektorov. V piatkovom vyhlásení úrad uviedol, že aj v týchto dvoch závodoch – MF Export a Invest Plus – odhalil porušenia hygienickej bezpečnosti.
„Bolo prijaté rozhodnutie dočasne pozastaviť certifikáciu produktov pre tieto zostávajúce podniky,“ citovala agentúra TASS stanovisko Rosselchoznadzor.
Rusko už radikálne obmedzilo dovoz a tranzit väčšiny arménskych potravín, semien, kvetov, dreva a hnojív po „systematickom odhaľovaní“ škodlivých látok v nich. Obmedzilo tiež predaj a dovoz arménskej minerálnej vody a alkoholických výrobkov. Sergej Dankvert ako šéf Rosselchoznadzoru poprel, že obchodné zákazy sú politicky motivované.
Oficiálne Moskva tvrdí, že obmedzenie dovozu je založené výlučne na hygienických kritériách, hoci sa čoraz viac podobajú na ekonomický nátlak voči krajine, ktorá sa snaží o užšie vzťahy s Európskou úniou.
Arménska centrálna banka odhaduje, že ruský zákaz dovozu ovplyvňuje asi dve percentá HDP krajiny. Vzájomné napätie vzrástlo od roku 2023, keď Azerbajdžan znovu získal kontrolu nad separatistickým regiónom Náhorný Karabach s arménskym obyvateľstvom, kde dlhodobo pôsobili ruské mierové sily. Arménsko preto tiež v roku 2024 zmrazilo svoju účasť v regionálnej Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) vedenej Moskvou.
Rosselchoznadzor obmedzil 1. júna dovoz rýb a rybích výrobkov z arménskych závodov na spracovanie rýb okrem dvoch, pretože polovica z podnikov údajne odmietla vpustiť inšpektorov. V piatkovom vyhlásení úrad uviedol, že aj v týchto dvoch závodoch – MF Export a Invest Plus – odhalil porušenia hygienickej bezpečnosti.
„Bolo prijaté rozhodnutie dočasne pozastaviť certifikáciu produktov pre tieto zostávajúce podniky,“ citovala agentúra TASS stanovisko Rosselchoznadzor.
Rusko už radikálne obmedzilo dovoz a tranzit väčšiny arménskych potravín, semien, kvetov, dreva a hnojív po „systematickom odhaľovaní“ škodlivých látok v nich. Obmedzilo tiež predaj a dovoz arménskej minerálnej vody a alkoholických výrobkov. Sergej Dankvert ako šéf Rosselchoznadzoru poprel, že obchodné zákazy sú politicky motivované.
Oficiálne Moskva tvrdí, že obmedzenie dovozu je založené výlučne na hygienických kritériách, hoci sa čoraz viac podobajú na ekonomický nátlak voči krajine, ktorá sa snaží o užšie vzťahy s Európskou úniou.
Arménska centrálna banka odhaduje, že ruský zákaz dovozu ovplyvňuje asi dve percentá HDP krajiny. Vzájomné napätie vzrástlo od roku 2023, keď Azerbajdžan znovu získal kontrolu nad separatistickým regiónom Náhorný Karabach s arménskym obyvateľstvom, kde dlhodobo pôsobili ruské mierové sily. Arménsko preto tiež v roku 2024 zmrazilo svoju účasť v regionálnej Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) vedenej Moskvou.