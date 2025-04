Rusko zakázalo japonskú mimovládku lobujúcu za vrátenie ostrovov Tokiu

Moskva 7. apríla (TASR) - Za „nežiaducu“ označilo Rusko japonskú mimovládnu organizáciu Združenie pre problematiku Severných území, ktorá lobuje za to, aby boli Japonsku vrátené štyri sporné ostrovy ležiace pri Hokkaide. Oznámila to v pondelok ruská generálna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Tokio sa s Moskvou roky sporí o zmienené štyri ostrovy ležiace pri severovýchodnom pobreží Japonska, ktoré nazýva Severnými územiami, zatiaľ čo Moskva ich považuje za južnú časť svojich Kurilských ostrovov. Krajiny pre tento územný spor doteraz nepodpísali mierovú dohodu po druhej svetovej vojne, počas ktorej ostrovy zabrali sovietski vojaci, čo Tokio označuje za „nezákonnú okupáciu“.



Ruská generálna prokuratúra vyhlásila japonské Združenie pre problematiku Severných území so sídlom v Tokiu za „nežiaduce“. Túto neziskovú organizáciu zároveň obvinila z toho, že „chce prepísať históriu a obmedziť suverenitu Ruska“.



Zmienené združenie vzniklo v roku 2003 a je najznámejšou japonskou skupinou lobujúcou za návrat týchto ostrovov Tokiu, pričom v tomto smere vydáva aj edukačné materiály pre deti.



Označenie inštitúcie za „nežiaduce“ znamená, že každý, kto pre ňu v Rusku pracuje alebo s ňou spolupracuje, sa vystavuje riziku trestného stíhania. Moskva už v minulosti za nežiaducu vyhlásila inú japonskú mimovládnu organizáciu známu ako Liga obyvateľov ostrovov Čišima a Habomaj, ktorá organizovala na tieto ostrovy každoročné výlety pre ich bývalých japonských obyvateľov a ich potomkov.