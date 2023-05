Rusko zakázalo vstup 500 Američanom vrátane Obamu

Moskva 19. mája (TASR) - Rusko v piatok vyhlásilo, že v reakcii na sankcie zavedené Washingtonom zakázalo vstup do krajiny 500 Američanom vrátane bývalého prezidenta USA Baracka Obamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ako odpoveď na protiruské sankcie, ktoré pravidelne uvaľuje administratíva (amerického prezidenta Joea) Bidena..., je vstup do Ruskej federácie zakázaný 500 Američanom," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí v Moskve s tým, že na zozname je aj Obama.



Moskva v piatok tiež oznámila, že opätovne odoprela konzulárnu návštevu zadržiavanému americkému novinárovi Evanovi Gershkovichovi po tom, čo Washington odmietol vydať víza niektorým ruským novinárom.



"Požiadavka veľvyslanectva USA v Moskve na konzulárnu návštevu u reportéra Evana Gershkovicha, ktorý bol zadržaný pre špionáž, bola opäť zamietnutá," potvrdil podľa AFP ruský rezort diplomacie.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že toto rozhodnutie bolo reakciou na zamietnutie víz pre ruských novinárov, ktorí mali minulý mesiac sprevádzať ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ceste do sídla Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.