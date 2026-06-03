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Rusko zakázalo vstup britskej novinárke a autorke knihy Putinovi ľudia

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Ilustračná snímka Foto: TASR

Beltonová je investigatívna novinárka špecializujúca sa na Rusko.

Autor TASR
Moskva 3. júna (TASR) - Rusko zakázalo vstup na svoje územie piatim britským občanom vrátane novinárky Catherine Beltonovej z denníka The Washington Post a korešpondenta Richarda Holmesa z britského denníka The i Paper. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to na svojom webe oznámilo v utorok, informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Beltonová je investigatívna novinárka špecializujúca sa na Rusko. V minulosti o dianí tejto krajine písala aj pre denník Financial Times a agentúru Reuters. Je známa svojou knihou z roku 2020 s názvom Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (v slovenskom preklade: Putinovi ľudia Ako si KGB vzala Rusko a potom útokom Západ).

Holmes je držiteľom viacerých novinárskych ocenení a finalistom Pulitzerovej ceny. Momentálne pôsobí ako bezpečnostný korešpondent denníka The i Paper.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zákaz vstupu pútici britských občanov je odpoveďou na „provokatívnu protiruskú rétoriku britských predstaviteľov, šírenie narážok na Rusko a praktické kroky Londýna na zásobovanie kyjevského režimu zbraňami“.

Ďalšími Britmi, na ktorých sa zákaz vzťahuje, sú Alexander Browder, prispievateľ pre politický think-tank Henry Jackson Society; generálna riaditeľka humanitárnej agentúry Committed to Good Alice Laugherová a Richard Westbury, ktorý je predsedom spoločnosti Chelsea Group - materskej spoločnosti Committed to Good.

Spojené kráľovstvo patrí medzi krajiny, ktoré po anexii ukrajinského Krymského polostrova v roku 2014 uvalili na Rusko sankcie rôzneho druhu vrátane zákazu cestovania. Tieto opatrenia sa rozšírili po rozsiahlej ruskej invázii v roku 2022, doplnil Reuters.
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