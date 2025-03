Rusko zakázalo vstup deviatim občanom Japonska vrátane šéfa diplomacie

Moskva 3. marca (TASR) - Rusko natrvalo zakázalo vstup do krajiny deviatim občanom Japonska vrátane ministra zahraničných vecí Takešiho Iwaju. Ide o reakciu na sankcie Tokia uvalené na Moskvu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, oznámilo v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



Na zozname osôb, ktoré nebudú môcť vstúpiť do Ruska, je okrem ministra aj japonský veľvyslanec na Ukrajine Masaši Nakagome, jeho predchodca Kuninori Macuda, viceprezident Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA) Šohej Hara či vedúci jej kancelárie na Ukrajine Hideki Macunaga.



K podobnému kroku Moskva pristúpila aj koncom júna 2024, keď zakázala vstup do Ruska šéfovi spoločnosti Toyota a ďalším 12 vysokopostaveným predstaviteľom japonského podnikateľského sektora. Tokio vtedy proti rozhodnutiu protestovalo.



Japonsko výrazne podporuje postoj Západu k Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko, poskytuje Kyjevu finančnú a materiálnu podporu a uvaľuje sankcie na ruské osoby a organizácie.