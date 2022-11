Rusko zakázalo vstup do krajiny 100 Kanaďanom vrátane

Ottawa/Moskva 14. novembra (TASR) - Rusko v pondelok ohlásilo, že zakazuje vstup do krajiny sto kanadským občanom vrátane známych osobností, akými sú herec Jim Carrey, spisovateľka Margaret Atwoodová či viacerí novinári. Moskva tak reaguje na najnovšie sankcie Ottawy týkajúce sa 23 Rusov vrátane policajtov, prokurátorov, sudcov a väzenských predstaviteľov. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúry AFP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zakázalo vstup 100 ľuďom "priamo sa podieľajúcim na vytváraní agresívnej protiruskej politiky". Sú medzi nimi niekoľkí Kanaďania ukrajinského pôvodu a tiež niekoľkí žurnalisti štátnej vysielacej spoločnosti CBC.



Najnovšie kanadské sankcie sa zameriavajú na 23 ruských občanov, ktorí sú "zapojení do hrubého a systematického porušovania ľudských práv lídrov ruskej opozície", uviedol v pondelok úrad kanadského premiéra Justina Trudeaua.



Sú medzi nimi agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) obvinení z účasti na otrave opozičného vodcu Alexeja Navaľného. Ďalší sú údajne zapletení do aprílového uväznenia opozičného aktivistu Vladimira Kara-Murzu, ktorý je v Rusku vyhlásený za takzvaného zahraničného agenta a je obvinený okrem iného aj z vlastizrady.



Od začiatku invázie na Ukrajinu uvalila Kanada sankcie na vyše 1400 jednotlivcov a subjektov v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.



Kanada v pondelok tiež oznámila, že Ukrajine poskytne ďalšiu vojenskú pomoc vo výške 500 miliónov dolárov (483 miliónov eur), ktorá bude určená na vojenskú, výzvednú a komunikačnú techniku, palivo a zdravotnícky materiál.