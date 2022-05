Rusko zakázalo vstup do krajiny 154 členom britskej Snemovne lordov

Moskva 24. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že uvalilo zákaz vstupu do krajiny pre 154 členov britskej Snemovne lordov. Moskva spresnila, že rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na marcové uvalenie sankcií britskou vládou na takmer všetkých členov Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu.



Agentúra AFP upozornila na fakt, že na sankčnom zozname nie je miliardár ruského pôvodu Jevgenij Lebedev, ktorému vláda premiéra Borisa Johnsona v roku 2020 udelila šľachtický titul a ktorý je členom hornej komory britského parlamentu. Lebedevove úzke väzby na premiéra Borisa Johnsona podľa francúzskej agentúry vyvolali otázky, keďže jeho otec Alexander otvorene priznáva, že bol agentom KGB. Jevgenij Lebedev, ktorý okrem iného vlastní denníky The Independent a London Evening Standard, odsúdil kroky Moskvy na Ukrajine.



Rusko už minulý mesiac zakázalo vstup do krajiny 287 poslancom Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva. Na zozname sa podľa Kremľa ocitli tí zákonodarcovia, ktorí zohrali "najaktívnejšiu úlohu" pri príprave protiruských sankcií a prispeli k "rusofóbnej hystérii".