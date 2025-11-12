< sekcia Zahraničie
Rusko zakázalo vstup do krajiny 30 japonským občanom
Ruský rezort diplomacie tak urobil v reakcii na sankcie Japonska voči Rusku.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko v utorok zakázalo vstup do krajiny 30 japonským občanom vrátane predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí. Ruský rezort diplomacie tak urobil v reakcii na sankcie Japonska voči Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo zoznam občanov Japonska, ktorých sa tento „neobmedzený“ zákaz týka. Je medzi nimi niekoľko novinárov a akademikov či predstaviteľ tlačového odboru japonského ministerstva zahraničných vecí Tošihiro Kitamura.
„V rámci reakcie na prebiehajúce tzv. sankčné kroky japonskej vlády voči našej krajine, spojené so špeciálnou vojenskou operáciou, ministerstvo rozhodlo neobmedzene zakázať vstup do Ruskej federácie 30 japonským občanom,“ uviedlo ruské ministerstvo, informuje agentúra Anadolu.
Reuters pripomína, že japonská vláda v septembri uvalila sankcie na ruské spoločnosti, jednotlivcov a niekoľko ďalších subjektov z dôvodu vojny Ruska na Ukrajine. Okrem toho Japonsko tiež znížilo svoj limit na dovoz ruskej ropy po mori.
