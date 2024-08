Rusko zakázalo vstup do krajiny ďalším Američanom vrátane novinárov

Moskva 28. augusta (TASR) - Rusko zakázalo vstup na svoje územie ďalším 92 občanom Spojených štátov vrátane viacerých novinárov, právnikov a podnikateľov. V stredu o tom informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a Reuters.



Zákaz sa týka napríklad 14 zamestnancov denníka The Wall Street Journal, piatich novinárov The New York Times či štyroch žurnalistov The Washington Post. Ruské ministerstvo dodalo, že sa zameralo na redakcie a reportérov z "popredných liberálno-globalistických vydavateľstiev", ktorí sa podľa ruských úradov podieľali na výrobe a šírení falošných informácií o ruských ozbrojených silách.



Okrem novinárov na sankčný zoznam pridali aj predstaviteľov bezpečnostných agentúr a spravodajských služieb či riaditeľov kľúčových zbrojných firiem, ktorí pomáhali dodávať zbrane ukrajinským ozbrojeným silám.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení konštatovalo, že takto reaguje na sankcie voči ruským predstaviteľom v Spojených štátoch. Nebolo možné bezprostredne overiť, či všetky osoby uvedené na zozname majú štátnu príslušnosť USA.