Rusko zakázalo vstup do krajiny takmer 600 Kanaďanom vrátane premiéra

Moskva/Ottawa 28. apríla (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že zakazuje vstup do krajiny takmer 600 kanadským občanom vrátane kanadského premiéra Justina Trudeaua pre "nepriateľské kroky" kanadskej vlády proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medzi 592 Kanaďanmi, ktorí nesmú vstúpiť do Ruska, je aj kanadská vicepremiérka Chrystia Freelandová.



"Zdôrazňujeme, že tento typ sankcií zavádza ruská strana z nevyhnutnosti, pričom ide výlučne o reakciu na nepriateľské kroky kanadského vedenia," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



Podľa agentúry Reuters je tento krok Ruska iba symbolický a ide o spôsob ruskej odvety mierenej proti krajinám, ktoré poskytli Ukrajine politickú a vojenskú podporu. V stredu Rusko obdobný zákaz uvalilo aj na stovky členov britského parlamentu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo sankcie mierené proti 61 kanadským predstaviteľom, novinárom, či vojenským expertom za to, že podporujú podľa ruského rezortu diplomacie "rusofóbny" postoj kanadskej vlády.