Rusko zakázalo vstup na svoje územie Harrisovej a Zuckerbergovi

Moskva 21. apríla (TASR) - Moskva zakázala vstúpiť na ruské územie 27 Američanom – vrátane viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej a zakladateľa sociálnej siete Facebook Marka Zuckerberga – a tiež 61 občanom Kanady v odpovedi na sankcie týchto krajín v dôsledku vojenskej operácie Ruska na Ukrajine. Vo štvrtok to oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruský rezort diplomacie uviedol, že zákaz vstupu pre Američanov, medzi ktorých patria aj predstavitelia amerického ministerstva obrany, poprední podnikatelia a novinári, bude platiť na dobu neurčitú.



Rovnako na neurčito majú zákaz vstupu do Ruska osoby "priamo zapojené do vývoja, zdôvodňovania a implementácie rusofóbneho kurzu kanadského vládneho režimu". Sankcie sa dotýkajú niekoľkých predstaviteľov vlády a armády a tiež novinárov.