Rusko zakázalo vstup na svoje územie popredným britským novinárom

Moskva 14. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že v súvislosti s protiruskými krokmi britskej vlády zavádza sankcie voči popredným britským novinárom a zástupcom rezortu obrany. Týchto 49 fyzických osôb má zákaz vstupu na územie Ruskej federácie.



Podľa vyhlásenia zverejneného ruským rezortom diplomacie v aplikácii Telegram sú britskí novinári, uvedení na zozname, zapojení "do zámerného šírenia nepravdivých a jednostranných informácií o Rusku a udalostiach na Ukrajine a v Donbase". "Svojimi zaujatými hodnoteniami tiež prispievajú k podnecovaniu rusofóbie v britskej spoločnosti," píše sa vo vyhlásení.



Osoby spojené s obranným komplexom Británie sa podľa Moskvy podieľajú na rozhodovaní o dodávkach zbraní Ukrajine, ktoré údajne využívajú "nacistické formácie na zabíjanie civilistov a ničenie civilnej infraštruktúry".



Na zozname novinárov spravodajcovia BBC Clive Myrie, Orla Guerinová a Nick Robinson, ktorí pôsobili na Ukrajine, ako aj generálny riaditeľ BBC Tim Davie.



Okrem nich dostali zákaz vstupu do Ruska aj redaktori, moderátori a komentátori denníkov a televízií: Financial Times, Guardian, Daily Mail, Independent, Daily Telegraph, Sky News, The Times, BBC, Channel Four News, ITV.



Zákaz vstupu do Ruska dostal aj politológ Mark Galeotti, ktorý sa špecializuje na problematiku medzinárodného zločinu a bezpečnosti v súvislosti s Ruskom.



V zozname sankcionovaných osôb spojených s obranným priemyslom je napr. námestník ministra obrany Jeremy Quin, viacero vysokopostavených predstaviteľov velenia britských ozbrojených síl vrátane veliteľa kráľovského námorníctva Bena Keya a veliteľa letectva Michaela Wigstona.



Zákaz vstupu do Ruska má už aj množstvo poslancov britského parlamentu a predstaviteľov vplyvných spoločností.