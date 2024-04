Rusko zamietlo odvolanie amerického novinára proti predĺženiu väzby

Moskva 23. apríla (TASR) - Moskovský súd odmietol v utorok odvolanie väzneného amerického novinára Evana Gershkovicha proti predĺženiu vyšetrovacej väzby. Gershkovich je ako prvý západný novinár od čias studenej vojny obvinený zo špionáže. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Prvý odvolací súd rozhodol, že nariadenie z 26. marca 2024 o predĺžení preventívneho opatrenia zostane nezmenené," uviedol sudca na pojednávaní. Gershkovich tak zostane vo väzbe do 30. júna.



Doteraz posledným americkým novinárom zatknutým KGB pre špionáž na území dnešného Ruska bol v roku 1986 Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent týždenníka US News and World Report. Gershkovicha zadržali koncom vlaňajšieho marca počas jeho pracovnej cesty do Jekaterinburgu. Odvtedy je vo väzbe.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že "konal na príkaz americkej strany a zbieral informácie" o aktivitách jednej zo spoločností vojenského priemyslu. Rusko však doteraz nezverejnilo žiadne dôkazy o jeho údajnej špionážnej aktivite. Obvinenia zo špionáže označuje za vymyslené samotný novinár, aj jeho zamestnávateľ The Wall Street Jornal (WSJ) aj Spojené štáty. V prípade uznania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Koncom marca uplynul rok od Gershkovichovho zadržania. Ruský prezident Vladimir Putin vo februári povedal, že by bol rád, keby novinára prepustili v rámci nejakej výmeny väzňov. Zároveň však dodal, že sa v tejto súvislosti ešte diskutuje o určitých "podmienkach".