Rusko zamietlo žiadosť OSN o vstup do zaplavených oblastí

Moskva/Kyjev/Londýn 19. júna (TASR) - Ruská vláda zamietla žiadosť osobitnej humanitárnej misie OSN o prístup na Ruskom ovládané územia v Chersonskej oblasti, ktoré sú zaplavené po nedávnom poškodení Kachovskej priehrady. S odvolaním sa na vyhlásenie koordinátorky OSN pre Ukrajinu Denise Brownovej o tom v pondelok informovala britská stanica BBC.



Vo vyhlásení sa uvádza, že misia OSN chce aj naďalej poskytovať pomoc ľuďom, ktorí musia znášať dôsledky nedávneho poškodenia Kachovskej priehrady, pričom bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území ovládanom Ukrajinou alebo Ruskom.



Misia OSN vedená Brownovou vyzvala ruské úrady, aby konali v súlade so svojimi záväzkami a medzinárodným humanitárnym právom.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a Denise Brownová sa 8. júna dohodli, že OSN urýchlene vytvorí tímy, ktoré vyšle do rôznych oblastí zaplavených oblastí, aby poskytli humanitárnu pomoc záplavami postihnutým obyvateľom na oboch brehoch Dnepra.



Už 13. júna OSN informovala, že tímy boli vytvorené a sú pripravené vycestovať do okupovanej časti Chersonskej oblasti. OSN však súčasne uviedla, že Moskva zatiaľ neposkytla bezpečnostné záruky pre návštevy na okupovaných územiach Ukrajiny.



Na to, že Ruskom dosadené úrady na ľavom brehu Dnepra bránia vstupu do miest a dedín na zaplavených územiach Chersonskej oblasti opakovane upozorňovali aj dobrovoľníci snažiaci sa dopraviť pomoc z pravého - "ukrajinského" - brehu Dnepra.



Ukrajinské ministerstvo vnútra v nedeľu informovalo, že záplavy na území ovládanom Ukrajinou si vyžiadali 17 obetí. Moskvou vymenovaná okupačná správa Chersonskej oblasti informovala o 35 obetiach na životoch.