Zaočkovaných oboma dávkami je stále ešte len šesť percent Rusov

Moskva 2. mája (TASR) - Očkovanie proti novému typu koronavírusu pokračuje v Rusku stále pomaly, keďže zaočkovaných prvou i druhou dávkou bolo k 2. máju ešte len okolo deväť miliónov ľudí, čo je zhruba šesť percent z celkového počtu obyvateľov krajiny. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajstvo ruskej štátnej televízie.



Ruskí vedci vyvinuli doposiaľ tri druhy protikoronavírusovej vakcíny. Prvá z nich, Sputnik V, je v Rusku k dispozícii na praktické použitie už takmer deväť mesiacov.



Avšak aj napriek už dokázanej účinnosti Sputnika V sa väčšina Rusov podľa prieskumov verejnej mienky nechce dať vôbec zaočkovať, pretože bezpečnosti vakcín nedôveruje.



Navyše, mnohé ruské regióny majú vakcín nedostatok a neustále sa snažia získať ich potrebné množstvo. A to aj napriek tomu, že napríklad obyvatelia Moskvy sa môžu dať zaočkovať hoci aj na takých miestach, ako sú nákupné centrá, približuje DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin sa nedávno nechal počuť, že chce, aby jeho krajina, ktorá má 146 miliónov obyvateľov, získala do jesene tohto roka kolektívnu imunitu.



Podľa podpredsedníčky ruskej vlády Taťjany Golikovovej sa v Ruskej federácii aplikuje denne do 300.000 vakcín. Štátna televízia, z ktorej čerpala informácie DPA, tiež uviedla, že prvú dávku jednej očkovacej látky zo zmienených troch domácich ruských, dostalo zatiaľ 13 miliónov ľudí.



Rusko tvrdí, že vakcína Sputnik V, vyvinutá v Gamalejovom vedeckovýskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, bola schválená v 64 krajinách.