Rusko: Západné komerčné satelity môžu byť cieľmi odvetného útoku

New York 27. októbra (TASR) - Západné komerčné satelity sa môžu stať legitímnym terčom ruského útoku v prípade, že sa zapoja do vojny na Ukrajine. Na pôde OSN to vyhlásil námestník riaditeľa ruského ministerstva zahraničných vecí pre nešírenie zbraní Konstantin Voroncov, ktorého citovala ruská agentúra TASS a následne aj britská televízia Sky News a denník The Guardian.



"Reč je o využívaní komponentov civilnej infraštruktúry vo vesmíre, vrátane tých komerčných, Spojenými štátmi a ich spojencami. Kvázi civilná infraštruktúra sa môže ukázať ako legitímny cieľ pri odvetnom údere," vyhlásil Voroncov na zasadnutí Prvého výboru Valného zhromaždenia OSN.