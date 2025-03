Rusko: Záporožská jadrová elektráreň zostane pod kontrolou Moskvy

Moskva 26. marca (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že Záporožská jadrová elektráreň je ruským zariadením a nie je možné odovzdať ju pod kontrolu Ukrajiny alebo iného štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Záporožská jadrová elektráreň, ktorú v rovnomennej oblasti okupuje Rusko od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, je so šiestimi blokmi najväčšia elektráreň v Európe. Nachádza sa na brehu Dnepra v blízkosti frontovej línie a obe strany konfliktu sa navzájom obviňujú z jej ostreľovania.



Ruské ministerstvo taktiež vyhlásilo, že spoločná prevádzka elektrárne nie je prípustná, pretože by nebolo možné riadne zabezpečiť "fyzickú a jadrovú bezpečnosť" elektrárne.



Tvrdí, že Záporožská oblasť, ktorú čiastočne kontrolujú ruské sily, je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko anektovalo prostredníctvom referend, zorganizovaných sedem mesiacov po začiatku ruskej invázie a prezidentským dekrétom sa elektráreň formálne stala ruským majetkom. Západ odmietol spomínané referendá ako podvodné, pripomína Reuters.



"Návrat stanice do ruského jadrového sektora je už dlhší čas hotovou vecou," uviedol ruský rezort diplomacie. "Prevod Záporožskej elektrárne pod kontrolu Ukrajiny alebo inej krajiny je nemožný," dodalo ministerstvo.



Kyjev podľa Reuters žiada návrat elektrárne pod jeho jurisdikciu a odmieta anexiu ukrajinského územia referendami z jesene 2022 ako nelegálnu.



Americký prezident Donald Trump tento mesiac počas telefonátu s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským navrhol, že Spojené štáty by mohli pomôcť prevádzkovať a prípadne aj vlastniť ukrajinské jadrové elektrárne. Ukrajinský prezident vyhlásil, že elektrárne patria ukrajinskému ľudu. Dodal, že s Trumpom diskutovali o potenciálnych investíciách USA do elektrárne, píše Reuters.



Kremeľ v utorok zverejnil zoznam energetickej infraštruktúry, na ktorú sa vzťahuje prímerie, ktoré v Saudskej Arábii na separátnych rokovaniach dohodli delegácie Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny. Podľa Kremľa sa bude prímerie uplatňovať na rafinérie, ropovody, plynovody a zariadenia na skladovanie ropy vrátane prečerpávacích staníc. Útoky budú zakázané aj na infraštruktúru určenú výrobu a prenos elektrickej energie, najmä na elektrárne, rozvodne, transformátory, rozvádzače, jadrové elektrárne a vodné elektrárne.