Rusko zaradilo aktivistku z Prahy na zoznam najhľadanejších osôb

Tallinn 10. februára (TASR) - Rusko v piatok zaradilo na svoj zoznam najhľadanejších osôb zakladateľku protivojnovej nadácie Slobodné Burjatsko, v Prahe žijúcu aktivistku Alexandru Garmažapovovú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Garmažapovová tak bude v prípade návratu do Ruska hroziť zatknutie.



Ruské ministerstvo vnútra vo vyhlásení neuviedlo žiadne konkrétne obvinenia, ktoré by mohli byť dôvodom zaradenia aktivistky na tento zoznam. Garmažapovová však podotkla, že dôvodom môže byť platný ruský zákon zakazujúci šírenie "nepravdivých" informácií o ruskej armáde.



Nadácia Slobodné Burjatsko pomáha brancom z tohto regiónu na východnej Sibíri ukončiť vojenské kontrakty a vrátiť sa domov z bojov na Ukrajine.



Webová stránka tejto nadácie bola v Rusku v lete roku 2022 zablokovaná, krátko po tom, čo informovala, že z Ukrajiny sa vrátilo 150 burjatských vojakov, ktorí odmietli ďalej bojovať a zrušili svoje kontrakty s ruským ministerstvom obrany.



Garmažapovovú vlani na jeseň v Rusku pridali na zoznam "zahraničných agentov", čo je hanlivé označenie pre ľudí a organizácie, o ktorých sa ruská vláda domnieva, že sa zapájajú do politickej činnosti so zahraničnou podporou alebo pod cudzím vplyvom.



Aktivisti z prevažne budhistického Burjatska a ďalších ruských regiónov tvrdia, že mobilizácia do bojov na Ukrajine neúmerne postihuje práve príslušníkov etnických menšín žijúcich v Rusku, dodáva AFP.