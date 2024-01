Rusko zaradilo Chodorkovského medzi hľadaných za vyjadrenia o Ukrajine

Moskva 9. januára (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra zaradilo v utorok na zoznam hľadaných osôb ruského podnikateľa a opozičného lídra Michaila Chodorkovského. Obvinený je zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde, informuje TASR podľa správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.



Trestné konanie voči Chodorkovskému ruské úrady začali vlani v septembri v súvislosti s jeho vyjadreniami zverejnených na internete o platbách za ruských vojakov zabitých vo vojne na Ukrajine. Za vznesené obvinenia mu podľa agentúry TASS hrozí až päť rokov väzenia.



Chodorkovskij pritom už strávil vo väzení v Rusku približne desať rokov. Odsúdený bol začiatkom storočia za obvinenia, ktoré sú z veľkej časti vnímané ako politická pomsta za kroky proti vláde ruského prezidenta Vladimira Putina.



Z ruského väzenia Chodorkovského prepustili v roku 2013 po tom, čo ho omilostil Putin. Šéf Kremľa pritom neskôr uviedol, že Chodorkovskij mu povedal, že sa nebude zapájať do politiky. Kremeľ podnikateľa neskôr obvinil z toho, že svoju časť dohody nedodržal. Po prepustení z väzenia sa Chodorkovkij uchýlil do exilu a v súčasnosti žije v Londýne.



Ruské úrady zaradili Chodorkovského medzi hľadané osoby aj v roku 2015, keď ho obvinili z účasti na vražde ruského politika z roku 1998. Ruský opozičný predstaviteľ tieto obvinia odmietal ako nepravdivé.



V decembri minulého roka Chodorkovskij uviedol, že sa z Ruska stala "totalitná diktatúra" a že chce bojovať za to, aby v jeho krajine vládol právny štát a politický pluralizmus.



Rusko prijalo zákon o diskreditácii armády po invázii na Ukrajinu. Tento zákon úrady opakovane využívajú pri uväzňovaní a umlčovaní kritikov Putina. V novembri bola na jeho základe napríklad odsúdená na sedem rokov väzenia ruská umelkyňa a hudobníčka Saša Skočilenková za to, že vymieňala cenovky v supermarketoch za protivojnové nápisy.