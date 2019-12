Rusko zaradilo do výzbroje systém Avangard

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok oficiálne zaradilo do výzbroje svojich ozbrojených síl prvý hypernadzvukový raketový komplex Avangard. Informovala o tom agentúra TASS.



Zaradenie Avangardu do výzbroje prvého pluku oznámil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi minister obrany Sergej Šojgu.



Avangard je okrídlený hypersonický klzák vyznačujúci sa šípovitou konštrukciou, ktorý je schopný niesť hlavicu buď konvenčnú, alebo jadrovú so silou približne dvoch megaton TNT.



Je určený na prekonávanie nepriateľskej protivzdušnej obrany a pri rýchlosti až Mach 27 (viac ako 33.000 kilometrov za hodinu) je súčasnými prostriedkami protivzdušnej obrany nezostreliteľný.



Na stanovenú letovú dráhu vynáša klzák medzikontinentálna balistická raketa, od ktorej sa klzák oddelí vo výške približne 100 kilometrov.



Okrídlený klzák dokáže počas letu hypersonickou rýchlosťou manévrovať vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Klzák je vybavený scramjetovým pohonom, teda náporovým motorom určeným pre hypersonické lietadlá.