Rusko zaradilo Maďarsko na zoznam tzv. nepriateľských krajín

Budapešť 30. marca (TASR) - Rusko zaradilo Maďarsko na zoznam takzvaných "nepriateľských krajín". S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti to uviedol vo štvrtok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zoznam vznikol po vypuknutí vojny na Ukrajine a Rusi pre krajiny na ňom zaradené zaviedli množstvo sankcií. Jedným z najvýznamnejších z týchto opatrení je, že krajiny na zozname môžu platiť za ruský plyn iba v rubľoch.



Európska únia bola do zoznamu zapísaná ako samostatný subjekt hneď od začiatku, Maďarsko v ňom však na rozdiel od niekoľkých iných štátov EÚ menovite nefigurovalo. Neskôr pribudli ďalšie členské krajiny EÚ a vlani v lete do zoznamu zaradili Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko i Dánsko, píše index.hu.



Veľvyslanec Ruska v Budapešti Jevgenij Stanislavov pre RIA Novosti uviedol, že Maďarsko bolo do zoznamu zaradené z dôvodu, že schválilo protiruské sankcie. Diplomat podotkol že inak budapeštianska vláda zaujíma k otázke vojny pragmatický postoj a neustupuje tlaku NATO a EÚ, faktom však zostáva, že Maďarsko podpísalo všetky balíky bruselských sankcií a musí ich dodržiavať. Preto bolo klasifikované ako nepriateľská krajina voči Rusku, voči ktorej môžu byť prijaté odvetné opatrenia.



Podľa slov Stanislavova sankcie negatívne zasahujú do všetkých oblastí maďarsko-ruskej spolupráce; do politiky, kultúry či ekonomiky. Veľvyslanec podotkol, že ani na ruskej ambasáde nemôžu normálne pracovať. Dodal však, že maďarská strana zostáva otvorená konštruktívnemu dialógu a diplomatické kanály zostávajú stále otvorené.