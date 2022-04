Rusko zaradilo na čiernu listinu londýnsky inštitút Chatham House

Moskva 8. apríla (TASR) - Rusko zaradilo na svoj zoznam "nežiaducich" organizácií renomovaný politologický inštitút Chatham House so sídlom v Londýne. Podľa ruskej generálnej prokuratúry jeho činnosť predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Ruska, informovala agentúra AFP.



Generálna prokuratúra v piatok oznámila, že sa rozhodla "vyhlásiť aktivity tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie na ruskom území za nežiaduce". Zdôvodnila to bližšie nešpecifikovanými "materiálmi", ktoré údajne dokazujú, že Chatham House "predstavuje hrozbu pre ústavný poriadok a bezpečnosť Ruska".



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína skutočnosť, že Chatham House od začiatku ruskej agresie na Ukrajine vyjadruje silnú podporu Kyjevu.



Chatham House je neoficiálny názov londýnskeho Kráľovského inštitútu pre medzinárodné otázky, ktorý vyvíja svoju činnosť už vyše 100 rokov. Zaoberá sa širokým spektrom otázok globálneho dosahu a jeho výstupy sú často citované v médiách.



Na akciách Chatham House sa v poslednej dobe zúčastnili aj ukrajinskí predstavitelia vrátane ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu a šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka. Inštitút tiež nedávno zorganizoval webinár s názvom "Agresia voči Ukrajine: vyvodenie zodpovednosti voči Rusku".



Na základe kontroverzného zákona z roku 2015 môžu ruské úrady zakazovať činnosť zahraničných organizácií, ktoré podľa nich ohrozujú národnú bezpečnosť. Na čiernej listine ruského ministerstva spravodlivosti sú už napríklad washingtonský think tank Atlantická rada, americká Národná nadácia pre demokraciu (NED), ale aj organizácie spojené s americkým finančníkom Georgeom Sorosom a exilovým kritikom Kremľa Michailom Chodorkovským.